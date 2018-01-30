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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, "Enflasyonun 2018 yılı sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor." dedi.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

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Etiketler: Merkez Bankası, enflasyon tahmini, 2018 yılı enflasyon rakamları
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