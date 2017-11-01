  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, “Enflasyonun 2017 sonunda ortalama yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2017 sonunda yüzde 9,3 ila yüzde 10,3 aralığında orta noktası yüzde 9,8, 2018 yılı sonunda ise yüzde 5,5 ila yüzde 8,5 aralığında orta noktası yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 7’ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6'ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanan Murat Çetinkaya, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası
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