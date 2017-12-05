Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı

Merkez Bankası, 2018 Yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı. 2018 yılında likidite yönetiminde bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Fiyat istikrarı çerçevesinde bütün araçların kullanılacağı ifade edildi.

Raporda, 2018-2020 döneminde enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu açıklandı.

2018'de fiyat istikrarı çerçevesinde Merkez Bankası'nın elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun da devam edeceği kaydedildi.

İhtiyaç duyulması halinde ise ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği ifade edildi.

Dalgalı döviz kuru rejimi de sürdürülecek.

Paporda, "Uygulanan rejimde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır." denildi.

TRT HABER