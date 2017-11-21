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'Merkez Bankası daha proaktif davranmalı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Merkez Bankası piyasaya karşı elini güçlü göstermesi ve daha proaktif davranması gerekiyor!" dedi.

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Merkez Bankası daha proaktif davranmalı

Dolar/TL, bu sabah bankalararası piyasanın açılışında yükseliş eğilimini sürdürerek 3,9649 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'dan dövizdeki yükselişe karşı, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürdü. Ağırlıklı fon maliyeti ise 25 baz puan arttırıldı.

Dövizde yaşanan artıştan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı açıklamada; "Merkez Bankası piyasaya karşı elini güçlü göstermesi ve daha proaktif davranması gerekiyor!" dedi.

Etiketler: Merkez Bankası, bülent gedikli
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