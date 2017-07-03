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Buradasınız : » » Memurun zamlı maaşları belli oldu

Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığını açıkladı.

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Memurun zamlı maaşları belli oldu
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Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığı, böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapıldı.

Bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatılan açıklamada, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 3 artış sağlandığı belirtildi.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ise bir önceki dönem gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 4,73 artırıldığına işaret edilen açıklamada, temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 genel zam öngörüldüğü, bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 5,89 gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleşen söz konusu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 2,92 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 6,92 artış yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 558 liradan 2 bin 721 liraya yükselmiştir. 2017 yılı temmuz ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 750 liradan bin 871 liraya yükselmiştir. Bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 402 liradan bin 485 liraya, en düşük esnaf Bağ Kur emekli aylığı ise bin 256 liradan bin 330 liraya yükselmiştir.

Söz konusu artışlarla birlikte 2017 yılının tamamında kamu görevlileri ile memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 10,1, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise kümülatif bazda yüzde 10,9 zam yapılmıştır."

Açıklamaya göre, söz konusu artışlar neticesinde 2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları şöyle:

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI 

2017 Ocak

2017 Temmuz

MÜSTEŞAR

1/4

9.787

10.435 

GENEL MÜDÜR

1/4

8.589

9.153

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

4.509

4.807

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

2.773

2.951 

ÖĞRETMEN

1/4

3.473

3.699

KAYMAKAM

1/4

7.875

8.406

BAŞKOMİSER

3/1

4.506

4.804

POLİS MEMURU

8/1

3.942

4.201

UZMAN DOKTOR

1/4

5.255

5.605 

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

3.373

3.592

MÜHENDİS

1/4

4.603

4.908 

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

2.887

3.073 

PROFESÖR

1/4

7.417

7.916 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.369

4.657 

VAİZ

1/4

3.610

3.846

AVUKAT

1/4

4.394

4.684

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

2017 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibarıyla en düşük emekli aylıkları (lira) şöyle: 

Gruplar

2017 Ocak

2017 Temmuz

En Düşük Emekli Aylığı

Memur Emekli Aylığı

1.750

1.871

SSK Emekli Aylığı

1.402

1.485

Esnaf Bağ-Kur Emekli Aylığı

1.256

1.330

 
Etiketler: memur maaş zammı, maliye bakanlığı
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