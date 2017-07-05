  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Memurların yüzde 69'u sendikalı

Memurların yüzde 69'u sendikalı

Temmuz 2017 istatistiklerinde, 2 milyon 431 bin 228 memurdan yüzde 69'una tekabül eden 1 milyon 684 bin 323'ünün sendika üyesi olduğu belirtildi.

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Memurların yüzde 69u sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2 milyon 431 bin 228 memurdan 1 milyon 684 bin 323'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu belirlendi. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 71,64 olan memurların sendikalaşma oranı yüzde 69,28'e geriledi.

Memur-Sen 997 bin 89 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memur-Sen'i 395 bin 250 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 167 bin 403 üye ile KESK izliyor.

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 780 bine yaklaşan sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 420 bin 149, Türk Eğitim-Sen'in 201 bin 282 ve Eğitim-Sen'in 93 bin 143 üyesi bulunuyor.

"Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık-Sen'in 244 bin 321, Türk Sağlık-Sen'in 91 bin 525, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikasının ise 26 bin 573 üyesi var.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolundaki memurların 74 bin 294'ünün Büro Memur-Sen, 38 bin 380'inin Türk Büro-Sen, 10 bin 679'unun da Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğu kayıtlarda yer aldı.

Etiketler: memur, sendika, istatistik
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