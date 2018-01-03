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Buradasınız : » » Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu

Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük memur maaşı 2 bin 893 liraya, en düşük emekli maaşı ise bin 405 liraya yükseldi.

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Memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığı'ndan, kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 5,69 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

En düşük memur maaşı 2 bin 893 lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, memur emeklilerinin aylıklarında da 2018 ocak ayında enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 artış yapıldığına işaret edilerek, en düşük memur emekli aylığının bin 871 liradan bin 978 liraya yükseldiği belirtildi.

En düşük emekli maaşı bin 405 lira oldu 

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 5,69 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 liradan bin 570 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 liradan bin 405 liraya yükselmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, 2017 Temmuz ve 2018 Ocak dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net maaşları (lira) şöyle:

Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

2018 yılı ocak dönemi itibarıyla en düşük emekli aylıkları da (lira) şöyle:

Kaynak: AA 

Etiketler: zam, memur, maaş, enflasyon, emekli
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