  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da

Memur ve emekliler, enflasyon farkı için ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz Pazartesi gününü bekliyor.

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Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuzda

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak devlet memurları ve emeklilerin gözü, enflasyon farkı için ilk 6 aylık enflasyonun belli olacağı 3 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,45 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,18 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3'lük artış aşılmış oldu.

Maaşlara yansıyabilecek fark için gözler, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 3'ün üzerine yüzde 3,18 enflasyon farkından yararlanacak. Bu ay fiyatlarda yüzde 3'ten daha az düşüş olması halinde bile maaşlara enflasyon farkı yansıyacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2016 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 3'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam almıştı. AA

Etiketler: memur, emekli, enflasyon farkı, zam
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