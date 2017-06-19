Memur ve emeklilerin gözü Ağustos'taki zam pazarlığında

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi, 2018-2019'da maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği ağustostaki toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı.

2010'daki referandumun ardından toplum sözleşme hakkını elde eden memurlar, gözünü ağustos ayı başında başlayacak dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Görüşmeler, yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleşecek.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren görüşmeler, 1 Ağustos'ta başlayıp ayın sonunda tamamlanacak.

Öte yandan 2016-2017'yi kapsayan üçüncü dönem toplu sözleşmeyle kamu çalışanlarına 2016 için yüzde 6 5, 2017 için ise 3 4 zam yapılmıştı.

Talepler temmuzda görünür hale gelecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dördüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili, toplu sözleşme masasına taşıyacakları taleplerini netleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, bu kapsamda Memur-Sen üyesi her sendikanın üyelerinin fikir ve önerilerini topladığını söyledi.

Üyelerinin taleplerinin tekliflere dönüştürülmesi işini disiplinli şekilde yürüttüklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki ayın ortalarında bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Temmuz ayı itibarıyla Kamu İşveren Heyeti'ne sunacağımız talepler daha görünür hale gelecek."

Talepleri arasında maaşlarda yapılacak artışın önemli bir yer tutacağını dile getiren Yalçın, "Türkiye'nin büyüme oranları, ekonomideki dalgalanmalar ve bunun karşısında çalışanların düştüğü eksi durumlar başta olmak üzere tüm parametreleri göz önünde bulundurarak çalışanların benimseyeceği zam teklifiyle masaya oturacağız." dedi.