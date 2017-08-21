Memur ve emeklilerin beklediği görüşme saat 14.15'te

Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında hükümet ve sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14.15'te bir araya gelecek.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" ile ilgili kritik süreç devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplantı yapılacak.

Taraflar, görüşmeler için belirlenen yasal sürenin dolmasına saatler kala zam oranında uzlaşabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14.15'te bir araya gelecek.