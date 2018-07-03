Memur maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği duyuruldu.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerine enflasyon farkı

2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 oranında artırıldı.

En düşük memur maaşı 3 bin 133 TL'ye yükseldi

2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9,17 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlandı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 TL'den 3 bin 133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı bin 978 TL'den 2 bin 149 TL'ye yükseldi.

2018 yılı Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

UNVANLAR / DRC. / NET GÖREV AYLIĞI

2018 Ocak - 2018 Temmuz

- MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978

- GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507

- ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite mezunu) 1/4 5.098 5.519

- MEMUR (Üniversite mezunu) 9/1 3.136 3.387

- ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247

- KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651

- BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516

- POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823

- UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568

- HEMŞİRE (Üniversite mezunu) 5/1 3.814 4.124

- MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634

- TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527

- PROFESÖR 1/4 8.384 9.089

- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347

- VAİZ 1/4 4.082 4.415

- AVUKAT 1/4 4.967 5.377

Kaynak: DHA