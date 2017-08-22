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Buradasınız : » » Memur maaş zammı belli oldu

Memur maaş zammı belli oldu

5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Buna göre, 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 zam yapılacak.

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Memur maaş zammı belli oldu

3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek zam haberindeydi.

1 Ağustosta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde, Kamu İşveren Heyeti ile Sendikalar heyeti anlaşmaya vardı.

Hükümet teklif ettiği zam oranını revize etti.

Hükümet son teklifini, 2018 için yüzde 3,5 + yüzde 3,5, 2019 için yüzde 4+5 olarak açıklamıştı

Nihai anlaşmaya göre, memur ve emeklileri 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, İkinci 6 ay için yüzde 3,5 zam alacak.

Kabul edilen teklifte, 2019 yılı için ise yüzde 4 artı yüzde 5 artış getiriliyor.

Ayrıca enflasyonun öngörülenden yüksek çıkması halinde, her 6 ay sonunda enflasyon farkı da ödenecek.

Zam oranlarının maaşa 2 yıl sonundaki kümülatif yansıması ise yüzde 17,5 oldu.

Böylelikle görüşmelerin son gününde, Hakem Kurulu'na gitmeden anlaşma sağlanmış oldu.

Toplu Sözleşme anlaşması saat 11.00'da, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenecek törenle imzalanacak. 

Etiketler: memur, zam, toplu görüşme
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