Memur emeklisine ikramiye için son gün 29 Ocak

Şu ana kadar ödemelerden 233 bin memur emeklisi yararlandı, emeklilerine 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı.

Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştı.

Emeklilere ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi.

İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak.



TRT Haber