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Buradasınız : » » Memur emeklisine ikramiye için son gün 29 Ocak

Memur emeklisine ikramiye için son gün 29 Ocak

Memur emeklilerine yapılan ek ikramiye ödemeleri için son başvuru tarihi 29 Ocak. Bu tarihe kadar başvurmayanların ek ikramiyeleri yanacak.

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Memur emeklisine ikramiye için son gün 29 Ocak

Şu ana kadar ödemelerden 233 bin memur emeklisi yararlandı, emeklilerine 1 milyar 88 milyon lira ödeme yapıldı.

Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştı.

Emeklilere ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi.

İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018’in Mart ayında alacak.
 
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Etiketler: memur emeklisi, ek ikramiye
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