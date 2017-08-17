Mega projeler en şiddetli depremlere bile dayanıklı

Ulaştırma Bakanı Arslan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi dev yapıların çok büyük şiddetteki depremlerde bile ayakta kalabilecek şekilde tasarlanarak yapıldığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, 18 yıl önce meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısını hala hissettiklerini belirterek, Türkiye'yi derinden sarsan ve tüm vatandaşların hayatını etkileyen 17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümünde bir kez daha hüznün ve acının kalplerde hissedildiğini söyledi.

Yaşanan acıyla bu felaketten önemli dersler de aldıklarını dile getiren Arslan, "Depremin değil, kalitesiz yapıların, kalitesiz binaların, kalitesiz köprü ve tünellerin can aldığına ne yazık ki ilk elden tanık olduk. Ülkemizin deprem kuşağında olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. İşte bu nedenle inşa ettiğimiz her tüneli, her köprüyü, her yapıyı deprem faktörünü ön planda tutarak yapıyoruz." dedi.

"Eski köprüler depreme dayanıklı hale getirildi"

Arslan, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dev yapıların her türlü rüzgar etkisine dirençli inşa edilmesinin yanı sıra çok şiddetli depremlere dayanıklı yapıldığını vurgulayarak, "Geçen yıl trafiğe açtığımız Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerimiz yaklaşık 2 bin 500 yılda bir meydana gelebilecek çok büyük şiddetli bir depremde bile ayakta kalarak servis verebilecek şekilde tasarlanarak yapıldı. 14 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise güncel şartnamelere göre yapılan sismik ve yapısal güçlendirme çalışmalarıyla Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile eşdeğer sismik dayanıklılığa ulaştırılmış durumdadır." diye konuştu.

"Avrasya Tüneli, 7,5 moment depreme dayanıklı"

Arslan, Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi dev projelerin de İstanbul'da yaşanabilecek muhtemel depremde en güvenli yerlerden biri olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Avrasya Tüneli, Kuzey Anadolu fay hattına 16 kilometre uzakta yer alıyor ve bu kapsamda da 2 bin 500 yılda bir olabilecek en büyük deprem göz önünde bulundurularak tasarlandı. Deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma düşünülerek en son uluslararası standartlara göre tasarımı ve imalatı yapılan tünelin, Kuzey Anadolu fayında olabilecek 7,5 moment büyüklüğünde bir depreme göre iki adet sismik contayla inşası gerçekleştirildi. Boğaz altında inşa edilen sistem, İstanbul'da 500 yılda bir olabilecek şiddetteki depremde bile hiç hasarsız hizmete devam edebilecek, 2 bin 500 yılda bir olma ihtimali bulunan çok şiddetli depremde ise küçük bakımlarla hizmete açılabilecek."