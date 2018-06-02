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Mayıs'ta fiyatı en fazla azalan ürün sivri biber, en fazla artan ıspanak oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin listesini açıkladı.

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Mayısta fiyatı en fazla azalan ürün sivri biber, en fazla artan ıspanak oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Mayıs 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin fiyatları ve değişim oranları açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında ıspanağın fiyatı yüzde 24,83 arttı

Mayıs ayında, İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 24,83 ile ıspanak oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 20,22 ile soğan, yüzde 17,82 ile bakla, kadın giyimi grubundan yüzde 17,08 ile kadın bluzu ve yüzde 16,53 ile fuel-oil oldu.

Sivri biber yüzde 38,15 ucuzladı

Aynı dönemde yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber, yüzde 38,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 32,82 ile erik, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 31,41 ile maç giriş bilet ücreti, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 22,55 ile taze fasulye ve yüzde 20,10 düşen bezelye oldu.

Kaynak: AA

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