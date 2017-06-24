Mayısta 707 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mayıs ayında 707 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayıs ayında 707 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı, 6 milyar 472 milyon 761 bin 539 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 17 bin 398 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 1 milyar 454 milyon 679 bin 995 lira olan ve bin 807 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.