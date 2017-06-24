  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.932
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.842
Buradasınız : » » Mayısta 707 yatırım teşvik belgesi verildi

Mayısta 707 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mayıs ayında 707 yatırım teşvik belgesi verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mayısta 707 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından mayıs ayında 707 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgeleri listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayıs ayında 707 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı, 6 milyar 472 milyon 761 bin 539 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 17 bin 398 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 1 milyar 454 milyon 679 bin 995 lira olan ve bin 807 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanlığı, yatırım, teşvik belgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER