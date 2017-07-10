  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Mayıs ayı sanayi üretim endeksi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

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Mayıs ayı sanayi üretim endeksi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi.

Öte yandan, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 4 artış kaydedildi.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, sanayi üretim endeksi
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