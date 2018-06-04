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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

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