Mayıs ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 5,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 düştü. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 ve yakıtlarda yüzde 9,8 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi ise mayısta yüzde 5,7 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 18,1 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,6 arttı.

İhracat miktar endeksi mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 yükseldi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 50 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 15,2 yükseliş gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 70,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,5, yakıtlarda yüzde 17,2 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 146,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak mayısta 149,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 136,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,7 yükselerek, bu yılın aynı ayında 150,1 oldu.

Bu yılın nisan ayında 134,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,9 artarak, mayısta 146,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, geçen yılın mayıs ayında 132,5 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 15,4 artarak, bu yılın aynı ayında 152,9 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın mayıs ayında 112,6 olan dış ticaret haddi, 7 puan azalarak, bu yılın mayıs ayında 105,6 olarak kayıtlara geçti.