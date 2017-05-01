Mayıs ayı Antalya'ya bereketli geldi

Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Mayıs Bayramı ve 1 Mayıs tatilinin pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen 3 günlük tatil, Antalya turizmini hareketlendirdi, oteller yüzde 90'a varan doluluk oranlarına ulaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 3 günlük tatili fırsat bilip seyahate çıkanların ülke içinde ciddi bir hareketlilik yarattığını söyledi.

Hareketliliğin kıyılara da yansıdığını kaydeden Ayık, "İnsanlar sıcak yerleri tercih ediyor, bütçesine göre kısa mesafeye de gidebiliyorlar. Her yere eşit yansımadı ama yurt içinde ciddi bir hareketlilik oldu." diye konuştu.

Antalya bölgesinde birçok tesisin nisan ayının son haftasında açıldığını belirten Ayık, "Hem 1 Mayıs tatili hem de Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Mayıs Bayramı bölgemizde hareketlilik yarattı." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da Antalya bölgesindeki hareketliliğin 1 Mayıs'tan ziyade Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Mayıs Bayramı'ndan kaynaklandığını söyledi. Bazı sportif faaliyetlerin de hafta sonuyla birleştirilmesi için 1 Mayıs'a denk getirildiğini kaydeden Duran, şöyle konuştu:

"Antalya'da iç turizmden ziyade Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan kaynaklı ciddi bir hareketlenme var. Özellikle geçen cumartesi Rusya'dan çok ciddi bir giriş oldu. Halen şehir merkezindeki otellerde doluluk oranı yüzde 60-70, Belek bölgesindeki otellerde doluluk oranı ise yüzde 80-90 arasında değişiyor. Kemer ilçesi tarafında bazı oteller çok dolu, bazıları da henüz istediği performansı yakalamış değil. Side, Manavgat bölgesi ağırlıklı olarak Avrupa ile çalıştığı için halen otelini açmayan tesisler var." AA