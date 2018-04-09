  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Mart ayında yatırımcının yüzünü dolar güldürdü

Mart ayında yatırımcının yüzünü dolar güldürdü

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, geçen ay en fazla reel getiri dolardan elde edildi.

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Mart ayında yatırımcının yüzünü dolar güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,28, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 ile dolardan elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırdı.

Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, BIST 100 Endeksi yüzde 1,15 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,44 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 Endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısını üzdü.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak tespit edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yİ-ÜFE, TÜFE, dolar
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