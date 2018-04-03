Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,35 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 5,29, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 14,28 arttı.

En yüksek artış yüzde 2,03 ile gıdada

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94, lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış kaydedildi.

Martta aylık bazda endekste yer alan gruplarda düşüş görülmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık bazda değişim olmadı.

Sanayi sektörü

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,23, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,79, su sektöründe 0,76 artış olarak belirlendi. Elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 0,84 gerileme görüldü.

Martta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,6 ile ana metaller, yüzde 2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 5, elektrik ve gaz yüzde 0,84, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,78 ile geçen ay endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, martta aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13,41 ile ulaştırma, yüzde 11,67 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,87 ile eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 34'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

En yüksek fiyat artışı karnabaharda

Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 54,57 ile karnabaharda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında karnabaharı, yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 17,18 ile mandalina izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,34 ile toz karışım bebek maması, yüzde 8,53 ile kuzu eti, yüzde 8,2 ile portakal, yüzde 8,08 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 7,6 ile tost makinesi, yüzde 6,84 ile tahin, yüzde 5,61 ile oyun konsolu, yüzde 5,5 ile toz şeker yer aldı.

En çok salatalık ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,42 ile salatalıkta gerçekleşti. Bunu yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 5,97 kadın kabanı, yüzde 5,8 ile kabak, yüzde 5,75 ile erkek botu, yüzde 5,05 ile taze fasulye, yüzde 4,96 ile erkek montu, yüzde 4,67 ile kadın kazağı ve yüzde 4,11 ile patlıcan izledi.