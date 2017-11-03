Marmarabirlik fiyatları revize etti

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), piyasa koşullarını göz önüne alarak daha önce 9,8 lira olarak açıklanan tavan fiyatı 11,75 ve 4 lira olarak açıklanan taban fiyatı da 4,10 lira şeklinde revize etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında, piyasadaki arz-talep dengesini göz önüne alarak rakamların yukarı çekildiğini belirtti.

Fiyat değişikliğinin kampanya başından itibaren geçerli olacağını aktaran Asa, "Daldaki iri tane ürünün az olması ve ürünlerin piyasada yoğun talep görmesinden dolayı taban fiyat 4 liradan 4,10 liraya, tavan fiyat da 9,80 liradan 11,75 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 220 taneye kadar fiyat düzenlemesi yapılmış olup, bunun yanında 220 taneden 410 taneye kadar da 10'ar kuruş artış yapılmıştır. Bu düzenleme yılın getirdiği bir fiyat artışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında, üreticilerin talebi üzerine ürün alımları başlamadan fiyatların açıklandığını, açıklanan rakamların bir önceki yılın rakamlarının yüzde 30 üzerinde olduğunu belirtti.

Rekolte beyan alımlarının 25 Ekim'de sona erdiğini anımsatan Asa, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 25 bin 986 ortaktan 56 bin 560 ton rekolte beyanı alındı. Bugüne kadar 4,9 milyon lira tutarında 783 ton ürün alımı yapıldı. Üretici bize 'Erken fiyat açıklayın' dedi, açıkladık. 'Peşin ödeyin' dedi, ödedik. 'Kotayı kaldırın' dedi, kaldırdık. Kısacası ne talep ettilerse hepsini yerine getirdik. Buna rağmen kooperatifine ürün getirmeyen ortaklarımız aslında kendi ayağına kurşun sıkıyor. Biz, 7 yılda verdiğimiz uğraşların heba olmaması için taşın altına elimizi koyduk, ürün alım fiyatlarımızı erken açıkladık. Marmarabirlik'in yılllık 40 bin tonlara ulaşan satışlarını daha da artırmak amacıyla çok büyük emek harcandı. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda 50 bin ton satış rakamına ulaşmaktır. 2010'dan bu yana daha önce hiç olmadığımız şarküteri reyonuna girebilmek için pazarlama müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla pazar payımız ve satışlarımız artırılmıştır. Bu tablonun bozulmaması için bir kez daha taşın altına elimizi, kolumuzu değil, kellemizi koyuyoruz."

Kaynak: AA