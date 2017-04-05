Marmarabirlik 17 milyon lira kar payı dağıtacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Yönetim Kurulunun 3 Nisan'da yaptığı toplantıda, 1 Haziran'dan itibaren, bağlı 8 kooperatife ve aktif 30 bin ortağa 17 milyon lira kar payı dağıtılması yönünde karar aldığını bildirdi.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, Marmarabirlik'in, her geçen yıl daha fazla büyüyen, yatırım yapan, daha çok alan, daha çok satan, kar payı dağıtan, ortaklarının ürün bedellerini 1 lira kredi kullanmadan peşin ödeyen bir kurum haline geldiğini kaydetti.

2016 yılında iklim koşulları, hastalık ve zararlılar gibi olumsuzluklara rağmen 34 bin ton ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirten Asa, 373 milyon lira net ciro elde edildiğini vurguladı.

2017'de hedef 400 milyon lira ciro

Asa, son 7 yılda Marmarabirlik'in mali tablolarında hızlı bir yükseliş görüldüğünün altını çizerek, "2009'da Marmarabirlik'in öz kaynakları 111 milyon lira iken 2016 yılında 299 milyon, 2009'da aktif büyüklük 201 milyon lira iken 2016'da 417 milyon, satıştan net ciro 176 milyon liradan 373 milyon liraya ulaşmıştır. 2017 sonunda ise 400 milyon lira ciroya ulaşılması hedeflenmektedir. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün eylem planı çerçevesinde, 2023 yılında 50 bin ton ürün satışı yapmayı da hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 51 ülkeye yapılan 6 bin 100 ton ihracatla Marmarabirlik tarihinde bir ilk daha yaşandığına da değinen Asa, şunları kaydetti:

"4 yıl üst üste ihracat birincisi olan Marmarabirlik'in ihracatı, 2009 yılına göre yüzde 70 oranında artmıştır. Marmarabirlik'in bu yıl da aktif 30 bin üreticimiz ve 8 kooperatifimiz adına zeytin-zeytinyağı sektörünün ihracat şampiyonu olmasını bekliyoruz. Marmarabirlik olarak önümüzdeki süreçte yurt dışı satışlarımızı artırmak amacıyla Ortadoğu ve Arap Yarımadası ile Uzakdoğu pazarlarını hedef pazar olarak belirledik ve bu bölgelerle ilgili çalışmalara başladık. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda ihracatımızı 30 milyon dolarlara taşıyarak, üretici ortaklarımıza ve ülkemize daha fazla kazanç sağlamaktır."

Kar payı dağıtımı

Asa, Marmarabirlik'in bu yıl ilk defa kendi öz kaynaklarıyla kar payı dağıtımı yapacağını da belirterek, şöyle devam etti:

"Ortaklarımıza verdiğimiz kar payı sözünü yerine getirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yönetim Kurulumuz, 3 Nisan'da yaptığı toplantıda, 1 Haziran'dan itibaren, bağlı 8 kooperatifimiz ve aktif 30 bin ortağımıza toplam 17 milyon lira kar payı dağıtılması yönünde karar almıştır. Yönetim Kurulumuzun kararı, 22 Nisan'da yapılacak Marmarabirlik'in Olağan Mali Genel Kurulu'nda delegelerimizin oylarına sunulacaktır. Genel Kurul'da onaylanması halinde 1 Haziran'dan itibaren kar payı dağıtımına başlayacağız. Kar payı dağıtımı, ortaklarımızın kooperatiflerine sahip çıkmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ortaklarımıza şimdiden hayırlı olsun."