Mardin Ovası sonbaharda suya kavuşacak

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Mardin ve Kızıltepe ovalarının ilk merhalesi olan, yaklaşık 30 bin hektar alanın sulanmasına ekim-kasım aylarında başlanabileceğini bildirdi.

Karahocagil, GAP'ın dünyanın en büyük kalkınma projelerinin başında geldiğini hatırlatarak, proje kapsamında devasa yatırımların bölgeye kazandırıldığını söyledi.

Projenin temel ayaklarının başında sulamanın geldiğini belirten Karahocagil, bölgenin birçok ilinde altyapı çalışmalarının tamamlanarak üst yapı hizmetlerine geçildiğini ifade etti.

Karahocagil, Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulanması için de çalışmaların son hız devam ettiğini belirterek, sulamanın bölgedeki potansiyelin kullanılması açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Derik'e kadar ana kanal yapımının bitirildiğini kaydeden Karahocagil, "Bu sene Mardin ve Kızıltepe ovalarının ilk merhalesi olan, yaklaşık 30 bin hektar alanın sulamaları başlayacak diye planlıyoruz. Ekim, kasım ayları gibi, ikinci ürünlerin sulama ihtiyacında su verilecek diye düşünüyoruz." dedi.

Karahocagil, bölgenin sulanmaya başlamasıyla katma değeri yüksek ürünlerin ekiminin artacağını aktararak, verimin de 4-7 kat arasında artacağına dikkati çekti.

Bölgenin ihracatına katkı sunacak

Hedeflerinin bölgede tekstil ve gıda sanayini geliştirmek olduğunu vurgulayan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Sulamayla bölgede çok ciddi ölçekte ürün artışı olacak, bu da tabii hem sanayiyi hem de diğer sektörleri olumlu etkileyecek. Ayrıca bölgenin ihracatına da katkı sunacak. Hem sosyal sonuçları olacak, insanların refah seviyesini daha da artıracak, hem de istihdam artışı olacak. Kuru tarım ile sulu tarım arasında büyük bir istihdam farkı var. Kuru tarım yılın iki ayı yapılıyor, sulu tarım ise yılın tamamında yapılıyor."

Bölgenin suyla buluşmasıyla birlikte bölgedeki enerji sorununun da büyük oranda çözüleceğine dikkati çeken Karahocagil, enerjideki kayıp kaçak oranının, dalgalanma ve kesintilerin azalacağını sözlerine ekledi.

Mardin'e, Atatürk Barajı'ndan uzunluğu 221 kilometre olan Mardin-Ceylanpınar ana kanalından su taşınacak.