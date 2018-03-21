Malta'ya ihracat 541,2 milyon dolara ulaştı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün ve yarın yapılacak Türkiye-Malta Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı'yla ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye-Malta Hükümetler Arası Zirve'nin, geçen yıl Malta'nın başkenti Valletta'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Zeybekci, iki ülke arasındaki JETCO mekanizmasının 2015'te İzmir'de imzalanan ortak bir deklarasyonla kurulduğunu söyledi.

Zeybekci, geçen yıl Malta'ya ihracatın 2016'ya göre yüzde 127'lik artışla 541,2 milyon dolara, bu ülkeden ithalatın ise 2016'ya kıyasla yüzde 34'lük artışla 52,2 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Türkiye ve Malta arasında sağlık turizmi, denizcilik, finansal hizmetler, çevre yönetimi, yenilenebilir enerji, ulaştırma, haberleşme, otomotiv, bilgi teknolojileri ve müteahhitlik alanlarında iş birliği ve karşılıklı yatırım potansiyeli olduğuna işaret eden Zeybekci, potansiyelin harekete geçirilmesi halinde rakamların ikiye katlanabileceğini dile getirdi.

"JETCO'da iş birliği alanlarını değerlendireceğiz"

Türkiye ile Malta arasındaki dostluk ve yakın iş birliğinin, ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, uluslararası platformlarda verilen karşılıklı destek, gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla diyaloğun sürekli geliştiğini anlattı.

Ekonomi Bakanı olarak, Malta ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük gayretle çalıştığının altını çizen Zeybekci, Malta ziyaretinin detayları hakkında bilgi verdi. Malta'da JETCO toplantısına katılımının yanı sıra, ülkenin Başbakanı Joseph Muscat, Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona, Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela ile görüşeceklerini belirten Zeybekci, ziyaret kapsamında Türk ve Maltalı yatırımcıların bir araya geleceği "Türkiye-Malta Yuvarlak Masa Yatırımcı Toplantısı"na da katılacağını söyledi.

Zeybekci, kendisinin yapacağı ikili görüşmeler ve toplantılar dışında, teknik heyetlerin de bir araya geleceğine dikkat çekerek, şunları aktardı:

"Türkiye-Malta JETCO 1. Dönem Toplantısı sırasında, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendireceğiz. Görüşmeler sonunda da üzerinde mutabakata varılan hususları içeren Türkiye-Malta JETCO 1. Dönem Toplantısı Protokolü'nü Malta Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Cardona ile karşılıklı imzalayacağız."

Kaynak: AA