Maliye'den 'elektrikli otomobillerde ÖTV zammı' iddialarına yanıt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "MTV'nin dışında 'Torba'dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı", "Elektrikli otoya süper ÖTV zammı" başlıklarıyla bir haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bilgilendirme yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikle bu yanlış haber eğer yaptığımız açıklamaları takip etmemekten kaynaklanmış ise haber takibi açısından üzücüdür. Eğer açıklamalarımız bilinerek yapılmış ise maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de yaptığı birçok haber ve yorumda araçların vergilendirilmesine ilişkin yanlışlıklarına şahit olduğumuz bu tür bir gazeteciliği üzülerek izlediğimizi de belirtmek isteriz." denildi.

Elektrikli otomobil sahiplerinden bugün itibarıyla elektrik motor gücüne göre yüzde 3-15 ÖTV alındığı hatırlatılan açıklamada, bu oranların yakıt motorlu araçların oldukça altında bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, elektrik motorlu otomobillerde ÖTV'nin 25 Şubat 2011'de Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla ilk defa indirildiği ve 7 yıldır da indirimli olarak uygulandığı hatırlatılarak, "6111 sayılı Kanun ile değiştirilen ÖTV Kanunu'na ekli II sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki elektrikli otomobiller için bu kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ile yüzde 84 arasında değişmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Vergi tekniği gereği önce bu oranların kanunla belirlendiği daha sonra Bakanlar Kurulunun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dahilinde alınan kararla indirildiği belirtilen açıklamada, görüşülmekte olan torba kanun tasarısında da 6111 sayılı Kanun'daki oranların bu teknikle aynen korunduğu vurgulandı.

"1 kuruş dahi zam yok"

Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sine zam yapılmayacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin gerek Bakanlık tarafından 2 Şubat 2018'de yapılan basın açıklamasında gerekse de Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanunu'na ekli listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları'nın uyumlulaştırılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır."

Kaynak: AA