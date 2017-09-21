Maliye bazı il ve ilçelerde mücbir sebep halini uzattı

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari ve Şırnak, Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçelerinde, Mardin'in Dargeçit, Derik ve Nusaybin ilçelerinde, Siirt'in Eruh ilçesinde 1 Aralık 2015'te, Kilis'te ise 1 Mart 2016'da mücbir sebep hali ilan edildiği hatırlatıldı.

Daha sonra muhtelif tarihlerde bu sürelerin uzatıldığına işaret edilen açıklamada, bu yerlerde 30 Eylül 2017'de bitecek olan mücbir sebep halinin 31 Aralık 2017 gün sonuna kadar son defa uzatılmasının Bakanlıkça uygun bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre söz konusu il ve ilçelerde mücbir sebep kapsamında bulunan mükellefler tarafından mücbir sebebin başlangıç tarihinden sona ereceği 31 Aralık tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerinin verilme süresi 24 Ocak 2018 günü sonuna kadar, ödeme süresi ise 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Yeni bir süre uzatımı yapılmayacağından vatandaşlarımızın belirtilen sürelerde beyannamelerini verip, ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

Öte yandan bu il ve ilçelerdeki amme borçluları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesiyle ilgili yapılan açıklamalar çerçevesindeki tecil ve taksitlendirme başvuru süresi de 26 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır."