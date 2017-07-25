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Maliye Bakanlığından "izaha davet" uygulaması

Maliye Bakanlığının "izaha davet" uygulamasını içeren tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Maliye Bakanlığından &quot;izaha davet&quot; uygulaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemede vergi kaybına yönelik emareler tespit edildiğinde mükelleflerin vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edildiğini söyledi.

Ağbal, bunların emek ve zaman maliyeti oluşturduğunu ifade ederek, getirilen düzenlemeyle incelemeye veya takdire sevk edilmeden önce mükelleflerin izaha davet edileceğini vurguladı.

Mükelleflerin bu davet ile durumlarını açıklayacaklarına dikkati çeken Ağbal, "İzahat sonucunda gerçekten bir hata olduğu, vergi kaybına neden olunmadığı anlaşıldığında bu mükellefimizi gereksiz yere incelemeye ve takdir komisyonuna sevk etmeyeceğiz. Mükellefimiz, vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde ise kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak. Bu uyumu gösteren mükelleflerimize ceza indirimi sağlanacak. Böylece vergi kaybına neden olmamış mükellefler vergi incelemesi ile gereksiz yere tedirgin olmayacak. Ayrıca mükelleflerimizin indirimli ceza ile ilgili uzlaşma hakkı da mevcut olacak." diye konuştu.

Uygulama 1 Eylül’de başlayacak

Söz konusu düzenleme ile idarenin tespit ettiği konularda mükelleflerle ortaya çıkabilecek bazı uyuşmazlıkların karşılıklı iletişimle vergi incelemesine başlanmaksızın çözülmesini amaçladıklarını belirten Ağbal, "1 Eylül itibarıyla başlayacak uygulama vergiye gönüllü uyumu artıracak, mükellef ile idare arasındaki denetime bağlı zaman kaybını önleyecek, karşılıklı iletişimi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler: vergi denetimi, naci ağbal
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