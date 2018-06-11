Maliye Bakanı Naci Ağbal büyüme rakamlarını değerlendirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal yazılı açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğine dair büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüdüğünü aktaran Ağbal, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Türkiye ekonomisi 2018 yılına da hızlı bir giriş yaptı"

Ekonominin sürükleyicisi iç talebin, ilk çeyrekte güçlü seyrini sürdürdüğünü ve özel tüketim harcamalarının yüzde 11 arttığını belirten Bakan Ağbal, kamu harcamalarının ise yüzde 3,4 yükselerek ekonomik büyümeye sınırlı ancak pozitif katkı vermeye devam ettiğini vurguladı.

"Geçtiğimiz yıl küresel çapta gerçekleşen senkronize büyüme ve uyguladığımız destekleyici makroekonomik politika adımlarıyla birlikte küresel çapta öne çıkan güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmelenmeyi sürdürerek 2018 yılına da hızlı bir giriş yapmıştır."

"Üretim ve yatırım tarafında çarklar hızla dönmeye devam ediyor"

Ağbal, yatırım, istihdam ve ihracata yönelik desteklerle üretim ve yatırım tarafında çarkların hızla dönmeye devam ettiğini söyledi.

"2017 yılında yüzde 7,3 ile güçlü bir büyüme performansı ortaya koyan yatırım harcamaları yılın ilk çeyreğinde de yüzde 9,7 artmıştır. Özellikle makine, teçhizat yatırımlarında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren görülen güçlü artış ekonomimizin üretken yapısı için çok olumlu bir gelişmedir."

Kaynak: AA