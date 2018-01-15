Maliye Bakanı Naci Ağbal: 2017 bütçesi 47,4 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 bütçe sonuçlarını değerlendirdi.

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, "2017 bütçesi 47,4 milyar lira açık verdi. Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu." dedi.

"Vatandaş vergisini zamanında ve tam ödedi"



Bakan Ağbal, ''2016'da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'sinin mükellefler tarafından doğrudan ödendiğini, 2017'de bu oranın yüzde 94'e çıktığını belirten Ağbal, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisi gücünü bir defa daha ortaya koydu. Aynı zamanda vatandaş ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi." ifadelerini kullandı.

AA