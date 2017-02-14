Maliye Bakanı Ağbal'dan 'ücret artışı' açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücret dahil olmak üzere bütün yapılan artışları enflasyonun karşısına koyun her zaman için çalışan, enflasyonun üzerinde bir ücret artışı almıştır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinin de bulunduğu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen maddesine ilişkin işçi ve işveren temsilcileri görüşlerini paylaşırken, işçi temsilcileri, artan vergi oranlarını eleştirerek, ücretli çalışanların da vergi indirimi kapsamına alınmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, her şeyin bir temel mantığı olduğunu onun kaybedilmemesi gerektiğini dünyanın neresine gidilirse gidilsin vergide artan oranlılık ile vergi adaleti bakımından olmazsa olmaz kurallar bulunduğunu söyledi.

Bugün çalışanlar bakımından son 14 yılda hem asgari geçim indirimi bakımından hem de diğer uygulamalara sağladığımız iyileştirme ortadadır. Bugün çalışanların refah düzeyi 2001'in üzerindedir. Asgari ücret dahil olmak üzere bütün yapılan artışları enflasyonun karşısına koyun her zaman için çalışan enflasyonun üzerinde bir ücret artışı almıştır. Biz burada, beyanname veren mükellefler bakımından toplumsal bir talebe dayalı olarak böyle bir düzenlemeyi yapıyoruz, bu doğru bir düzelemedir. Sanki bunları ücretliler bakımından yapmazsak onlara karşı bir yanlışlık yapıyormuşuz gibi bir algı üretilmeye çalışılıyor. Bu doğru bir şey değildir."

Ağbal, düzenlemeden kimsenin çalışanların aleyhine bir anlam çıkarmaya kalkmaması gerektiğini ve rakamların da ortada olduğunu söyledi. Ağbal, vergi tarifesinin çok net olduğunu ve bütün dünyada artan oranlılık ile ödeme gücü ilkesinin bulunduğunu söyledi. Ağbal, "Ocak ayında elime geçen gelir Aralık ayında da elime geçmelidir" fikrinin, doğru bir fikir olmadığını artan oranlı bir sistemde her zaman için vergi tarifesinde farklı dilimlere geçilmişse o zaman gelirin azalacağını, önemli olanın bir yıl içerisinde elde edilen ortalama gelir olduğunu kaydetti. AA