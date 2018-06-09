Maliye Bakanı Ağbal'dan esnafa vergi müjdesi

Esnafa prim borcu, maaş ödemeleri ve Bağ-Kur borçları için destek devam edecek, gençlerden gelir vergisi ve Bağ-Kur primi alınmayacak.

İşte bu önemli uygulamaların hepsini Maliye Bakanı Naci Ağbal TRT Haber'e açıkladı.

Desteğin 1 ayı devletten 1 ayı esnaftan

Esnaf, bir kadın, genç, engelli çalışan istihdam ederse, destekten 18 ay boyunca yararlanacak.

"Bir ay esnafımız ödeyecek bir ay biz ödeyeceğiz. Bir ila 3 işçi çalıştıran esnafımız yeni bir genç işçi alırsa bu gencimizin 12 ay boyunca brüt ödemesini 1 ay esnaf yapsın 1 ay biz yapalım. gençlerimiz iş bulmuş olacak. Esnaflarımız da 12 ay boyunca 14 bin 914 lira daha az maliyet olacak."

9 bin liranın altına vergi yok

Bakan Ağbal, Türkiye'de 750 bin basit usulde vergilendiren esnaf olduğundan bahsetti.

"2018'de 9 bin liraya kadar elde edeceğiz kazançtan vergi almayacağız. 9 bin liranın altında kazancı varsa vergi ödemeyecek."

Gelir vergisi ve Bağ-Kur primi derdi kalmadı

Maliye Bakanlığı, yeni mezun olan ve iş kurmak isteyen gençleri de düşünüyor.

Ağbal, o gençlerden gelir vergisi ve Bağ-Kur primi alınmayacağını da açıkladı.

"Bu sene işini kuran, esnaf olan kardeşimiz, bu sene gelecek sene ve ondan sonraki sene kazancından vergi almayacağız. İşletme kurdu, Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Yıllık Bağ-Kur 8400 lira. Hem gelir vergisi almayacağız, hem de 1 yıl süre ile prim almayacağız. Bu sene ilk defa Bağ-Kur primi desteğine başlıyoruz. Seneye de geçerli. İşe bu sene başladıklarında önümüzdeki üç yıl 75 bin lira kazançlarından gelir vergisi almayacağız."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: İstiyoruz ki genç girişimcilerin sayısı artsın. 2018 yılında işletme kuran üniversiteden veya liseden mezun genç kardeşimizden, 3 yıl boyunca 75 bin liraya kadar gelir vergisi almayacağız, 1 yıl boyunca Bağ-Kur primi almayacağız. pic.twitter.com/mAJgX60GBf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

Borçlar için son tarih 31 Temmuz

Gelir vergisi, KDV, stopaj vergisi borcu olan esnaf, 31 Temmuz'a kadar başvurmaları halinde, yüksek oranda indirimlerden yararlanacak.

"2014 tarihli KDV borcu var. 100 bin borcun tutarı bugün 172 bin gelmiş. 72 bin liralık faizi tamamen sildik yurt içi üfe olarak faiz 15 bine düşüyor. 1 Ekim itibariyle ödemek istiyorum. 15 bin 1545 liraya düşüyor 101 bin 545 liraya düştü 57 ay sonra 1 ekim de ödediğinde 1545 lira ödeyecek."

Özel halk otobüslerine destek 1300 lira

Maliye Bakanı Ağbal, şoför esnaf için yürürlüğe giren son desteği de anlattı.

Özel halk otobüslerine destek ödemesi 1300 liraya yükseltildi. Ücretsiz yolcu taşıyan sürücüler, destek ödemelerini Temmuz ayından itibaren alacak.

Şoför esnafa özel yeni ÖTV teşviği

Minibüs, otobüs ve taksi şoförleri arabalarını yenilemek isterse yeni ÖTV teşviğinden yararlanabilecek.

"2019 Haziran'a kadar devam edecek. Toplam 53.347 esnafımız yararlanmış. 35.135 taksici esnafımız arabasını yenilemiş. 574 otobüsçü esnafımız arabasını yenilemiş. Uygulama devam ediyor. Vergi tutarı 1 milyar lirayı aşmış."

Faizler siliniyor ve yüzde 25 indirim geliyor

Kırmızı ışıkta geçen, park ihlali yapan, hız sınırını aşanlara, ödemediği trafik cezasına misliyle faiz eklenenlere, indirim üstüne indirim geldi.

Ağbal, trafik cezası olan sürücülere de seslendi, "Faizleri siliyoruz ana parada da yüzde 25 indirim yapıyoruz" dedi ve şöyle örnek verdi:

"500 lira olan ana para 375 liraya düştü. 950 lira faiz gelmişti faizi sildik. Peşin ödemek istiyorum dedi bir de peşin ödeme indirimi vereceğiz, 70 lira oldu. 7 lira 375+7 lira 382 lira 1450 lira olan trafik para cazası borcu 382 liraya düştü."

Yeniden yapılandırma fırsatı

Ağbal, yeniden yapılandırmaya şu ana kadar 771 bin 346 başvuru yapıldığından da bahsetti.

"2,5 milyon esnafımız var. Önceki kanunlardan daha avantajlı hükümler içeriyor. Esnafın borcu 3 yıla kadar taksitlendirilecek. Bütün vergiler, geçmişten kalan 31 Mart 2018 itibarıyla ödenmesi gereken ama ödenmeyen hepsi bu kapsamda yer alacak. Geçmişten gelen bergi borcu varsa onu alacağız. Vergi borcunu süresinde ödemediğinizde devlet bunun üzerinden gecikme zammı alıyor. Şimdi, bütün faizler silinecek. Bunun yerine yıllık yüzde 3 ila 4 arasında tutarda bir ödeme alacağız."

[Vergi yapılandırması] Maliye Bakanı Naci Ağbal: Şu ana kadar Maliye Bakanlığı olarak 771 bin 346 başvuru almışız.https://t.co/UGcgZwhvWr pic.twitter.com/qMFIoGkAsz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

36 ayda ödeyecek

Bakan Ağbal, yapılandırmayı bir örnekle açıkladı ve "Kaçırılmaz bir fırsat" dedi.

Ostim'de işletmesi olan bir esnafın 26 ocak 2014 tarihli KDV borcundan yola çıktı.

"100 bin tutarı. Bugün 172 bin liraya gelmiş. 57 aydır bu parayı ödememiş. Peşin, iki taksit ya da 6 ay, 9 ay, 18 ayda ödeyeyim diyebilir. Peşin ödemek istiyorum derse faizin yüzde 90'ını tekrar düşüyoruz. 57 ay sonra sadece 1545 lira ödüyor. 2 taksitle ödemek istiyorsa, bu durumda faizin yüzde 50'sini tekrar siliyoruz. 18 taksitle ödemek istediğinde 36 ayda ödeyecek. 172 bin liradan 127 bin liraya düşüyor. 45-50 bin lira arasında bir indirim alıyor. Bu kaçırılmaz bir fırsat."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Geçmiş 5 yılı temizleyelim yeni bir defter açalım. 2013'den başlatıyoruz, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında esnafımız önceki beyanını arttırırsa, Maliye bu yıllara ilişkin bir vergi denetimi yapmayacak.https://t.co/UGcgZwhvWr pic.twitter.com/qZPr7faQVv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber