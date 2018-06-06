Maliye Bakanı Ağbal, memur ve emeklilere yapılacak zam miktarını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur ve emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı.

Ağbal, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili, “Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız” dedi.

“En düşük memur maaşı 3050 liraya çıkacak”

Memur maaşlarındaki her yüzde birlik artışın maliyetinin kabaca 2,3 milyar lira olduğunu dile getiren Ağbal, “Bugünkü rakamlarla söylemek gerekirse enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak” ifadelerini kullandı.

“Gereken her türlü tedbiri alacağız”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, “Maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek verecek. Hazırlıklarını yapıyoruz. Mayıs ayı verisi yüzde 12,15. Bu bizim arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız. Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.

“Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı”

Ağbal, “Son dönemde TL'deki normalin üzerindeki değer kaybı enflasyonu yukarı çekiyor. 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim gibi petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekiyor. Son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış var. Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı” şeklinde konuştu.

"Maliye politikası sıkılaşacak"

“Önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini görüyoruz ama yıl sonuna doğru azalış trendine girecek” diyen Ağbal, “Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir. Enflasyonun aşağı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım” ifadelerini kullandı.