Maliye Bakanı Ağbal: Harekat, ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmez

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor." dedi.

Piyasalar sakin

Ağbal, "Operasyon piyasalar tarafından beklenen bir operasyondu. Aslında operasyonun başlamış olması; piyasaların da beklentisinin bu olması, bir noktada piyasaların da beklentilerinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Operasyonun başladığı ilk andan itibaren gördüğümüz şu; piyasalar operasyon karşısında sakin. Gerek borsa gerek döviz piyasasında ve finansal piyasalarda ortaya çıkan gelişmeler istikrarı işaret ediyor. Harekatın ekonomi üzerinde olumsuz bir etki meydana getirmesi mümkün değil. Tam tersine bana göre bu harekat amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor. Bunlar ortaya çıktıkça da 2018 yılında ekonomiye ilişkin beklentileri de olumlu yönde etkileyecek."

'Ekonomin güçlü bir momentum yakaladı'

Ülkenin 2018'e iyi başladığına ve ekonominin güçlü bir momentum yakaladığına dikkati çeken Ağbal, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rakamlarının da güçlü büyüme ivmesinin yakalandığını gösterdiğini dile getirdi. Ağbal, ekonominin, öncü göstergelerin de ortaya koyduğu şekilde güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü belirterek, "İnanıyoruz ki 2018'de de Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını devam ettirecek. 2010-2017 yıllarında Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 7'ye yakın büyüme performansı gösterdi. Bu, olağanüstü bir performans. Türkiye ekonomisi, oluşturulmaya çalışılan algının tersine güçlü büyüme performansı yakaladı. Bunu da oluşturulmaya çalışılan birtakım provokatif gelişmelere rağmen elde etti. 2013'te Gezi Parkı olaylarıyla başlayan provokatif olaylara, içeride ve dışarıda meydana gelen tüm olumsuzluklara rağmen AK Parti hükümetlerinde yakalanan güçlü performans bu dönemde devam etti. Türkiye ekonomisinin 2018'de de güçlü büyüme elde edeceğine dair göstergeler var." ifadesini kullandı.

'Asgari ücret açıklanan tutarın altına inmeyecek'

Asgari ücret hakkında Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi:

'Hiçbir şekilde yıl başında açıklanan tutarın altına inmeyecek. Bunu kalıcı düzenlemeyle hayata geçiriyoruz."

'Kamu maliyesi vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek'

Ağbal, birçok sektörde kapasite kullanım oranlarının sınıra geldiğine işaret ederek, 2018'de kurulu kapasiteyi daha da büyütecek teşvikler verilmesi gerektiğini söyledi.

Makine ve teçhizat harcamalarında artış olduğunu anlatan Ağbal, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında, özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makine teçhizat harcamalarını destekleyecek düzenlemeler yapmamız gerektiği görünüyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Yatırım ve teşvik amacıyla torba yasa çalışması

Maliye Bakanı Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.

İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi

Yasal şans oyunlarıyla ilgili Bakan Ağbal, "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı." diye konuştu.

Kaynak:AA