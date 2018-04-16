Maliye Bakanı Ağbal bütçe gerçekleşmelerini açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Bütçe gelirlerinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 16,8 artışla 68,4 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktaran Ağbal, bu çerçevede bütçe açığının 20,2 milyar lira, faiz dışı açığın ise 10,6 milyar lira olduğunu ifade etti.

Ağbal, ocak-mart döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Bu dönemde bütçe açığı 20,4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1,9 milyar lira olmuştur. Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19,9 artarak 145,8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17,6 artarak 165,6 milyar lira olmuştur. Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir."

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mart ayında 1,7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4 milyar lira gelir elde edildiğine işaret eden Ağbal, "Yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir. Böylelikle 2018 için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, yılın ilk çeyreğindeki giderlerin bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA