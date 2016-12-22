Mali aracı kuruluş istatistikleri açıklandı

Mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 16 bin 976 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl mali aracı kuruluşlar sektöründe 16 bin 976 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 230 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 62 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 16 bin 684 girişim çalışmalarını sürdürdü.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 111 milyar 179 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 91,3'ü finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetleri ve yüzde 3,7'si finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer toplamda bir önceki yıla göre yüzde 17,5 arttı. Bu oran söz konusu dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 19,5, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 3,8 artarken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 3,1 düştü.

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 327 bin 426 olarak gerçekleşti. En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 72,7'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 21,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

Ücretli istihdam edilen kadın personel sayısı 154 bin 204, erkek personel sayısı ise 161 bin 14 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,9, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,1 oldu.

Personel maliyeti 26 milyar lirayı aştı

Personel maliyeti 26 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 83,5’i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,1’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,4’ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde görüldü.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 87,7’si maaş ve ücretlerden, yüzde 12,3’ü ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.