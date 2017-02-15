Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2016 yılında sıra dışı bir yıl yaşamamıza rağmen halen ekonomimizin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Makroekonomik göstergelerde olumsuz bir durum yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasıyla ilgili madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Elvan, dünyada çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşandığını, esnafın bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmasının çok kolay olmadığını vurguladı.

Esnafı daha güçlü kılabilecek birçok düzelemeyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Elvan, yapılan bazı çalışmaları anımsattı.

Elvan, "Döviz kurundaki artış, büyümedeki yavaşlamanın esnafı zor durumda bıraktığını kabul ediyorum ama buna yönelik düzenlemler yapılıyor." ifadesini kullandı.

Düzenlemenin TESK yönetimiyle birlikte yürütüldüğünü dile getiren Elvan, fonun isteğe bağlı olmasının, ciddi riskler getireceğini söyledi.

Bütçe yapısı içinde ve fonun sürdürülebilirliği açısından çok kapsamlı çalışıldığını ve yüzde 2'lik bir katkının uygun olacağını gördüklerini anlatan Elvan, "Bütçe yapısına ve gelişmelere bağlı olarak yeniden bir değerlendirme yapılabilmesi mümkün olabilecek, bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor." diye konuştu.

Sandıktan yararlanmak için sigortalılığın sona ermesinin yeterli olacağını aktaran Elvan, 1,9 milyon kişinin fondan yararlanabileceğini, bunların 216 bininin şirket ortağı, geri kalanının esnaf olduğunu bildirdi.

2016'da açılan iş yerinin, toplama oranının yüzde 14,1; kapanan işyerinin ise yüzde 5,2 olduğunu ifade eden Lütfi Elvan, "Makroekonomik göstergelere baktığımızda 2016 yılında sıra dışı bir yıl yaşamamıza rağmen halen ekonomimizin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Döviz kurunda yükselme oldu ama yavaş yavaş aşağıya inmeye başladı. Makroekonomik göstergelerde olumsuz bir durum yok. Önümüzdeki günlerde işsizlik oranında da ciddi bir düşüş meydana gelecektir. Şubat ayıyla birlikte bir canlanma zaten görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahilik Sandığı düzenlemesinin zor durumda kalan esnafa kucak açan bir düzenleme olduğunu dile getiren Elvan, "Bazı eleştiriler söz konusu olabilir ama uygulama aşamasında da aksayan yön ortaya çıkarsa bunları da giderebiliriz." dedi.

Elvan, düzenlemeyle, devlete finans sağlamak gibi bir düşüncenin olmadığını kaydetti.