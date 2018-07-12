Makine sektörü Trakya'da toplanacak

Makine alanında sektörel faaliyette bulunan 18 derneğin üyesi bulunduğu Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), sektör mensuplarının katılımıyla Makine İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı'nı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmayla sektörü değerlendiren MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Bir trende lokomotif ne ise makine sektörü de odur. Bunu kabul etmeyen ülkeler gelişmiş ülke sınıfına asla giremezler. Son 60 yılda gelişmekte olan ülke sınıfından gelişmiş ülke sınıfına giren sadece iki ülke var; Tayvan ve Güney Kore. Bunu da makine, elektronik ve yazılıma yoğunlaşarak yapmışlar. Dünyada makine üretmeden zenginleşmiş bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

Çin’in 1992’de makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu hatırlatan Dalgakıran, söz konusu ülkenin 2005 yılında makine ihracatını 270 milyar dolara çıkardığını söyledi.

Üretim araçlarını kendi üretemeyen ülkelerin teknolojiyi dışarıdan alıp hamallık yapmak zorunda kaldığını anlatan Dalgakıran, "Eğer Türkiye büyük ekonomi olacaksa makine sektöründe dünyada söz sahibi ülke olmak zorunda. Ülkemizde böylesi bir makine imalat sanayisi altyapısı oluşmuşken bunu büyütebilecek stratejiler ortaya konularak bu yapılabilir" dedi.

"Çok daha fazla üretime ihtiyacımız var"

Makine İhtisas OSB’nin sektörün ihtiyaç duyduğu sinerjiyi yaratarak makine imalat sanayisini ileriye taşıyacağını dile getiren Dalgakıran, şunları söyledi:

"Ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerden makine imalat sanayimiz geride bıraktığımız yıl üretim değerini yüzde 27 artırarak 71,62 milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde toplam cirosu ise yüzde 28,3 yükselişle 77,49 milyar TL oldu. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl yaptığı toplam ihracattan yüzde 9 pay alan sektörümüz 14,8 milyar dolarlık ihracata imza atarak önemli bir başarı elde etti. Üstelik sektör ihracatımızda AB ülkeleri ve ABD gibi gelişmiş pazarların öne çıktığını belirtmekte de fayda var.

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 milyar dolarlık ihracata 100 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de çok daha fazla üretime, yüksek teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ve sektörel kümelenmeye ihtiyacımız var."

"OSB’miz makine sanayisinin elini güçlendirecek”

Makine üreticisi firmaların yüzde 26’lık bölümünün İstanbul’da yer aldığını ifade eden Dalgakıran, sanayinin şehrin sıkışık yapısı içinde büyüyüp gelişme imkanı bulamadığını kaydetti.

Dalgakıran, İstanbul’un doğusunda Dilovası ve Gebze’de iki Makine İhtisas OSB’nin bulunduğunu anımsatarak İstanbul’un Avrupa yakasında ve Trakya’da dağınık halde faaliyetlerini sürdüren firmaların böyle bir şansının bulunmadığını belirtti.

Dalgakıran şöyle devam etti:

"Bu gerçekten hareketle makine üreticilerimizin daha modern ve büyümeye açık alanlara sahip olacağı Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçiriyoruz. OSB’mizi Türkiye’nin göz bebeği, Avrupa’ya komşu konumu ile de öne çıkan Trakya Bölgesi’nde kuruyoruz.

Kırklareli-Vize’de bulunan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) &ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel OSB’ye (PAOSB) komşu olacak Makine İhtisas OSB ile üreticilerimizi sektörün ihtiyaçlarına cevap veremeyen OSB’lerden ve şehrin sıkışık yapısından kurtarmayı hedefliyoruz. Katılımcı firmalarımız için son derece karlı bir yatırım olacak OSB’miz sektörel kümelenme sağlayacak. Bu da makine sanayisinin küresel rekabette elini güçlendirecek."

"Tayvan yüksek teknolojili ürün ihracatının payını yüzde 45’e çıkardı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu da konuşmasında yüksek teknolojinin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler’in (BM) son sınıflandırmasına göre Çin, ABD ve Almanya’nın toplamından daha fazla yüksek teknolojili ürün ihraç etti. Çin’in bu toplam içinde ihracat oranı yüzde 24 iken diğer iki ülkenin ihracatı yüzde 18 civarında kaldı. Yine bu tanımlamaya göre Tayvan’ın toplam ihracatı içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatının payını yüzde 45’e çıkardığını görüyoruz. Güney Kore’nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 28.

Sadece elektronik iletişimden örnek veriyorum. Almanya, ABD ve Japonya’nın toplam ileri teknoloji ihracatları 10-15 yıl içinde 83 milyar dolardan 63 milyar dolara düşerken aynı süreçte Çin, Tayvan ve Güney Kore’nin toplam yüksek teknoloji ihracatı 80 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi. Bu batı endüstrisi açısından net olarak kaybedilmiş bir alan haline geldi."

"Dünyadaki değişimin bize fırsatlar getireceğine inanıyorum"

Küresel rekabetin keskinleşmesi nedeniyle her ülkenin artık yatırım çekmek ve istihdam yaratmak için korumacı politikalara yönelmek zorunda kaldığını anlatan Karavelioğlu, "Ticaret savaşları diye adlandırdığımız şey de bu. Bu alanda çoktan kaybedilmiş bir savaştan söz ediyoruz. Batının elinde kalmış tek bir kale var o da ileri teknolojili makine imalatı ki onun da rakamları şöyle, yüksek teknolojili makine imalatında Çin, Tayvan ve Kore son 15 yılda ihracatlarını 4 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkartırken ABD, Almanya ve Japonya’nın 15 yıldaki yüksek teknolojili makine ihracatı ise 19 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktı.

Rekabetin bıçak sırtı olduğunu ve batının bu savaşta çok zorlanacağını görüyoruz. Endüstri 4.0 argümanı da aslında bu sebeple ortaya konulmuştur. Bu rakamlar küresel ekonomideki değişimin kaynağını göstermesi bakımından önemli. Dünyadaki bu değişimin bizlere de önemli fırsatlar getireceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Makine İhtisas OSB üç etaptan oluşacak"

PAOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan Eroğlu ise, MAKFED ile Asrey İnşaat’ın Kırklareli Vize’de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki iş birliğinin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asrey İnşaat olarak Vize’de özel organize sanayi bölgesi kurulması konusunda öncü bir rol izlediklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 2012 yılında PAGDER ile yapılan protokol ile 650 bin metrekarelik alanda PAGDER&ASLAN Plastik ihtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması yönünde ilk adım atıldı. Özel sektör ve Sivil Toplum Örgütü böylesine bir iş birliğine gitmesi ülkemizde bir ilkti. Bugün bu faydayı ülkemizin lokomotif sektörü makine imalat sanayi için sağlıyoruz.

Yüzde 30 daha ucuz enerjiden yüzde 45 yatırım teşvikine, İstanbul ve Avrupa’ya komşu lokasyondan taşınma kredi desteğine kadar pek çok avantajın yanı sıra modern alt yapı olanakları ve sosyal yaşam alanları ile makine sanayimizi ihtiyaç duyduğu bir ihtisas OSB’ye kavuşturmayı hedefliyoruz.

Toplamda 400 bin metrekarelik büyüme alanı ile birlikte 1 milyon metrekare arazi üzerinde kurulacak Makine İhtisas OSB üç etaptan oluşacak. Birinci etap metrekaresi 55 dolar, İkinci etap metrekaresi 70 dolar, üçüncü etap metrekaresi 85 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla sanayicilerimize sunulacak. Dolar kurunu da 4,5 TL’den sabitledik. Makine OSB’nin ülkemize, makine imalat sanayine ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum."

"İstanbul artık sanayiyi taşıyamıyor"

MAKFED Makine İhtisas OSB’ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, "Üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin yanı sıra Pekin’den Londra’ya uzanacak hızlı tren hattı ile Avrupa’ya daha güçlü bağlarla bağlanacak bir lokasyonda yer alıyoruz. İstanbul artık sanayiyi taşıyamıyor ve şehir içindeki sanayi tesislerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Makine sanayi gibi kümelenmeye ihtiyaç duyan sektörlerde bir araya gelmenin ve ortak bir alanda buluşmanın ve bunun da OSB çatısı altında olmasının çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.