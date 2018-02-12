Makedonya'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

Zaev, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün gece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Başbakan Zaev, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Makedonya'nın, kökleri geçmişe uzanan kuvvetli bağlar ve dostluk duygularıyla birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 475 milyon dolar seviyesinden bir milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Makedonya ile iş yapan Türk iş insanlarının karşılaştıkları sorunların çözümü için çalıştıklarına işaret eden Zaev, "Türkiye, ülkemin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini güçlü bir şekilde destekliyor. Bağımsızlığımızdan sonra Türkiye en büyük destekçimiz oldu. Türk iş insanlarına her zaman kapımız açık. Başbakan olarak vaktimin üçte birini iş insanlarına ayırıyorum. İş insanlarına ayırdığım vaktin yarısını da Türk iş insanlarına ayırıyorum. Ben iş adamlığı yaparken Türk iş insanlarıyla çalıştım. 10 yıl vergi almıyoruz. Çalışanların bazı masraflarını da biz karşılıyoruz. Buyurun gelin, yatırım yapın. Makedonya Başbakanı, bakanları ve milletvekillerinden Türk iş insanlarına açık bir iş birliği daveti gönderiyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki serbest ticaret bölgelerinin Türk iş insanları için Avrupa'ya açılan kapı olarak görülmesini isteyen Zaev, "Makedonya'nın çevresindeki bölgenin potansiyeli yüksek. Özellikle tarım, inşaat ve enerji alanında yatırımcılar için önemli fırsatlar var. Büyük şirketlere sesleniyorum. Ülkemde yatırım yapan bütün şirketler Makedonya şirketi olarak kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

"Makedonya'da cazip fırsatlar var"

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, çok sayıda Türk girişimcinin, Makedonya'da enerji üretim ve dağıtımı, tarım, hayvancılık, otelcilik, hastane gibi farklı sektörlere yönelik yatırımlar için ön araştırma ve fizibilite çalışmaları yaptığını vurgulayarak, "Her iki ülkenin potansiyeline bakınca, esasen daha yapacak çok iş var. Makedonya Güneydoğu Avrupa'nın kalbinde yer almakta ve dahil olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 650 milyon nüfuslu bir pazara hitap etmektedir. Dolayısıyla Makedonya'yı tek başına değil, çevresindeki bölgenin potansiyeli ile birlikte ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA