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Madrid borsası çakıldı

Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü yüzde 1,45'lik düşüşle kapattı.

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Madrid borsası çakıldı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü yüzde 1,45'lik kayıpla kapattı.

Madrid borsası Ibex 35, Katalonya yerel parlamentosunda alınan tek taraflı bağımsızlık kararının hemen ardından yüzde 1,98'lik sert bir düşüş gösterdi. Borsa kapanışta yüzde 1,45'lik değer kaybı ile 10 bin 197 puana kadar geriledi.

Öte yandan Katalonya'daki gelişmelerden dolayı İspanya'nın risk priminin 121 puana kadar yükselmesi de ülke ekonomisi için diğer bir olumsuz gelişme olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: Katalonya, İspanya, madrid borsası
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