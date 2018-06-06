Madenlere uluslararası standart geliyor

Türkiye, madencilik standartlarını hızla yükseltmeye devam ediyor.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK), geçen ay Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi'ne (CRIRSCO) üye oldu.

İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak katıldı.

Her türlü çalışma artık uluslararası standartlarda

UMREK, CRIRSCO'nun Avrasya'daki ilk, dünyadaki 13. üyesi. Bakan Albayrak, üyeliğin önemini şöyle anlattı:

"CRIRSCO üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK kodu ile raporlanacak. UMREK kodu finans kuruluşları, sektörün tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane piyasa raporlama standardı olacak. Böylece raporlara ilişkin uluslararası güvenin sağlanması ve korunmasını da teminat altına alacağız."

Firmalar büyük paralar ödemeyecek

Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar, uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmiyordu.

Bakan Albayrak, madencilerin finansman için yurt dışından raporlama kuruluşlarına kaynak ayırdığını söyledi.

"Bu da zaman kaybına ve yurt dışına kaynak akışına neden oluyordu. Artık, firmalarımız yurt dışındaki yetkin kişilere büyük paralar ödeyerek bu hizmeti almak zorunda kalmayacak. Bu raporları artık bağımsız, yetkin kişiler hazırlayacak, UMREK sertifikalandıracak. Finansman kurumları da kredilerinde bu raporları dikkate alacak."

Yerli mühendisler raporlama işlerini yapacak

Albayrak, UMREK sayesinde tüm raporlama işlemlerinin yerli mühendislerle yapılacağından, eğitimli bir iş gücü istihdamı sağlanacağından bahsetti.

Raporların uluslararası yatırımlara da önemli bir kaynak olacağını söyledi.

Bilgiye her an ulaşılabilecek

Albayrak, UMREK ile yatırımcının risklerini azalttıklarını ve veri kolaylığı sağladıklarını anlattı.

"Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık, daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkanı yakalayacak, istediği bilgiye her an ulaşabilecek. Daha önce bürokrasinin işleri yavaşlatmak için hep arkasına sığındığı bir gerekçe vardı. Muğlak ve kişilere göre değişen devlet sırrı. Anlam vermek imkansız. Bir devlet dairesinden aldığınız bilgiyi diğer devlet dairesi devlet sırrı diyerek sizinle paylaşmazdı."

Yatırımcı hangi veriye ihtiyacı varsa alacak

Önceden kanunda her şey açık seçik yazmasına rağmen herkesin kendi kafasına göre standart ayarladığından bahseden Berat Albayrak şunları söyledi:

"İşte bugüne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, 'aman başıma iş almayayım' diyen bürokratlar yüzünden büyük vakit kaybettik. UMREK ile beraber madencilikte bu anlayışa artık dur diyeceğiz. Yatırımcı gelecek hangi veriye ihtiyacı varsa alacak, değerlendirecek ve kararını verecek. Bu veriler yatırımcılarla paylaşılacak ki üretime geçsin. İstihdam artsın, ekonomi büyüsün."

Kaynak: TRT Haber, AA