Maden sektöründen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Maden İhracatçıları Birliğince (İMİB), sektörde yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

İMİB'den yapılan açıklamada, 2017 ilk çeyrek rakamının yıl sonu hedefini yakalamada umut verici olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, bu yıla başlarken ihracat öngörülerinin 5 milyar dolar olarak belirlendiğini aktararak, tüm planlarını da bu hedef doğrultusunda yaptıklarını vurguladı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36,77 artışla 1,02 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kahyaoğlu, "Şu ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu. İhracat rakamı ve miktardaki artışın yanı sıra, yeni pazarlara girmemiz de sevindirici. Bu dönemde, Cibuti, Burkina Faso, Liberya, Zimbabve ve Benin Afrika’da; Nikaragua, Virjin Adaları, Aruba ise Orta ve Güney Amerika’da ilk kez ihracat yaptığımız ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.

Doğal taşlar ilk sırada

Kahyaoğlu, doğal taşlarda geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14,3, satış rakamında ise yüzde 6,8 artış olduğuna işaret ederek, ana ürün grupları bazında bakıldığında doğal taşların 385,6 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Çin hükümetinin 2014 yılında hammadde politikasında değişikliğe gittiğini ve buna bağlı olarak ülkede inşaat sektörün durma noktasına geldiğini de hatırlatan Kahyaoğlu, "Baskılanan ve stokları azalan Çin piyasası bu sene talebini artırdı ve yüzde 27’lik artışla Türkiye’den ilk çeyrekte yaklaşık 150 milyon dolarlık doğal taş aldı. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde doğal taş ihracatı yapılan ilk 5 ülke sırasıyla 149,8 milyon dolarla Çin, 69,2 milyon dolarla ABD, 24,9 milyon dolarla Suudi Arabistan, 14,3 milyon dolarla Fransa ve 11,6 milyon dolarla İsrail oldu." değerlendirmesinde bulundu. AA