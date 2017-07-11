Lüks otomobil satışları frene bastı

Geçen yıl kasım ayındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinden bu yana frene basan E (lüks) ve F (ultra lüks) segment otomobil satışları 2017'nin ilk 6 ayında yüzde 17,51 düşüşle 10 bin 928'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgiye göre, neredeyse tamamı 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç satışları bu yılın ilk yarısında yüzde 17,51 düşüşle 10 bin 928'e geriledi. Bu pazarda geçen yılın aynı döneminde 13 bin 248 araç satılmıştı.

Geçen yılın ilk 6 ayında 10 bin 865 olan lüks otomobil pazarı yüzde 15,61 daralarak 9 bin 169'a düştü. Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 383 olan ultra lüks otomobil satışı ise yüzde 26,19 düşüşle bin 759'a geriledi.

Lüks aracın şampiyonu BMW 5 serisi

Söz konusu dönemde en fazla satılan E segmenti araç 2 bin 886 anahtar teslimiyle BMW'nin 5 serisi olurken, bu modeli 2 bin 813 satışla Mercedes-Benz'in E serisi, 814 satışla da Audi A6 izledi. Bu segmentte yer alan Fiat'ın Freemont modelinden yalnızca bir tane satıldı.

F segmentinde ise BMW'nin X5 modeli 278 satışla lider olurken, onu 254 araçla Land Rover'in Range Rover Sport modeli, 195 araçla Volvo'nun XC modeli ve 128 araçla Mercedes-Benz S serisi takip etti. Bu segmentte Mitsubishi'nin F segmenti Pajero modelinden ise yalnızca 1 tane satıldı.

12 Aston Martin satıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin 12 otomobil sattı. Bunların 7'si DB9, 2'si DB11 ve biri de Rapide modelleri oldu. Ferrari 6 araç, Lamborghini 3 de araç sattı.

Ocak-haziran döneminde Maserati F segmentinde 19 araç satarken, bunların en fazla satılanı 15 araçla Levante modeli oldu. Quattroporte modelinden ise 4 adet satıldı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında 316 Porsche, 147 Jaguar, 47 Lexus, 23 Maserati, 6 Bentley, 6 Ferrari ve 3 Lamborghini satıldı. Söz konusu dönemde Alfa Romeo ve Infiniti'nin E ve F segmenti satışı olmadı.

Lüks ve ultra lüks segmenti toplamında ilk yarıda en fazla satış yapan marka 3 bin 774 ile Mercedes-Benz oldu. Bu markayı 3 bin 474 ile BMW, bin 252 ile Audi ve 772 ile Land Rover takip etti. Her iki segmentin toplam satış sıralaması önceki yılla mukayese edildiğinde ilk üç markanın sıralaması değişmedi.

Geçen yılın ilk yarısında lüks ve ultra lüks segmentlerde 4 bin 517 Mercedes-Benz, 4 bin 111 ile BMW, bin 590 ile Audi ve bin 82 ile Land Rover satılmıştı.

ÖTV düzenlemesinin detayları

Geçen yıl kasım ayında yapılan ÖTV düzenlemesiyle vergi oranları motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda yüzde 45'ten yüzde 60'a, 1600-2000 cc arası araçlarda yüzde 90'dan yüzde 110'a, 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 145'ten yüzde 160'a çıkarıldı.

ÖTV düzenlemesi sonrası, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar araçların ÖTV matrahı 40 bin TL'yi geçmeyenlerinde bir fiyat değişikliği olmazken, 1600 cc'ye kadar olan araçların ÖTV matrahı 40 bin TL ile 70 bin TL arasında olanlarında fiyat artışı 2 bin 360 TL ile 4 bin 130 TL arasında değişti. 70 bin TL üzeri olanlarındaki artış ise 12 bin 390 TL'den başladı.

25 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle 1600-2000 cc arası araçların ÖTV matrahı 100 bin TL'yi aşmayanlarında ortalama 11 bin 800 TL zam meydana gelirken, 100 bin TL üzeri olanlarının fiyatında ise en az 23 bin 600 TL artış oldu. ÖTV matrahı 150 bin TL olan 2000 cc üzerindeki bir aracın fiyatında da 26 bin 550 TL artış gerçekleşti.