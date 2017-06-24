  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.515
    EURO 3.932
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.842
Buradasınız : » » LPG'li araç sahiplerine muayene müjdesi

LPG'li araç sahiplerine muayene müjdesi

Araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak için Makine Mühendisleri Odasına veya TSE'ye başvurulmasına ve ek ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
LPGli araç sahiplerine muayene müjdesi

LPG'li ve LPG dönüşümü yeni yapılacak araçlar için araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak için Makina Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) başvurulması gerekmeyecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dönüşümü yapılan araçlar için bürokratik işlemleri ortadan kaldıran ve araç sahiplerinin maliyetlerini azaltan düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda LPG'li ve LPG dönüşümü yeni yapılacak araçlar için araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık ve montaj raporu almak adına Makine Mühendisleri Odasına veya TSE'ye başvurulmasına ve ek ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

Yakıt sistemi montaj belgesi dahil tüm işlemler, LPG dönüşümünü gerçekleştiren yetkili firmalarca yapılacak. LPG'li araçlar muayenesi yapılmak üzere doğrudan araç muayene istasyonlarına gidecek. Düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu olacak.

Düzenleme kapsamında yeni üretilecek LPG tanklarının üzerinde tankın kullanım ömrünün yazılması zorunlu olacak.

Diğer düzenlemeler

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde münferit araç imalatı ve tadilatı yapan iş yerleri için TSE'den hizmet yeterlilik belgesi alınması şartı kaldırıldı.

Ürettiği veya ithal ettiği ürünler için onay alan cam filmi imalat ve ithalatçıları ile bunlarla sözleşmesi bulunan firmalar doğrudan cam filmi montajı yapabilecek. Araç yetkili servisleri ile cam filmi imalat ve ithalatçılarından onaylı cam filmi temin edebilen firmalar da montaj yapabilecek. AA

Etiketler: LPG, lpg dönüşümü, Araç muayenesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER