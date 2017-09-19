Limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin limon üretiminin önemli kısmını karşılayan Mersin'in Erdemli ilçesinde, ürünün kilogramının dalında 2 liraya satılması üreticilerin yüzü güldürdü.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'nde limon hasadı yapan işçileri ve paketleme tesisini ziyaret etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdemli'de mayer cinsi limonun hasadı yapılarak fabrikalarda işlenmeye başlandığını belirtti.

İç piyasanın yanı sıra ihracatın da yapıldığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"İlçemizde 100 dekar arazide üretilen limon rekoltesi yılda 400 bin ton civarında. Bu yıl rekoltenin yüzde 30 civarında az olması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni ise geçen yıl kış aylarının soğuk ve çok sert geçmesinden kaynaklanıyor. Rekolte azlığını ise yeni meyve veren ağaçlardan karşılamayı düşünüyoruz. Mayer cinsi limonlar ilk önce iç piyasada tüketilmek üzere satışa çıktı. Limon hasadının başlamasıyla ihracat kapıları da açıldı. Özellikle Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere limonlarımız ihraç edilmeye başlandı. Bu, üreticinin yüzünün güleceğinin işaretidir."

Şahin, limonun bu yıl iyi para ettiğini belirterek "Mayer cinsi limonlar dalında kilosu 2 liradan alıcı buluyor. Daha önce 50-60 kuruşa satılan mayerin, 2 liradan alıcı bulması demek bu yıl limonda altın yıl yaşanacağını göstermekte. İlçemizin en büyük gelir kaynağından biri olan limonun para etmesi çiftçimizin de yüzünün gülmesi demektir." ifadesini kullandı.