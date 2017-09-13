  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Limon dalında alıcı buldu

Türkiye'nin limon üretiminde önde gelen bölgelerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk limon hasadı başladı.

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Limon dalında alıcı buldu

Türkiye'nin limon üretiminde önde gelen bölgelerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk limon hasadı başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasat edilen bahçeleri gezerek çiftçilere ve işçilere tatlı ikram etti.

Tollu, ilk limonu dalından kestikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün Erdemli'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de limonun yüzde 70 kadarının Erdemli'de üretildiğini anlatan Tollu, "Erdemli'de ekonomik hayat hemen hemen limon üzerine dönmekte. Yılda üç ürün alınabilen ilçemizde en büyük girdi limon hasadında gerçekleşiyor." dedi.

Rekolteden memnun olduklarını dile getiren Tollu, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok şükür verim gayet iyi. Fiyatın da dalında 2 lira olarak belirlenmesi çiftçilerimiz açısından iyi bir gelişme. Gelecek süreçte bu fiyatın çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Herkesin kazançlı olduğu bir sürecin başındayız. Çiftçilerimiz ülke ekonomimize çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Tarımla uğraşan insanlarımız işsizliğin azalmasında da büyük pay sahibi. Yani herkesin kazançlı olduğu bir sürecin şu anda başlangıcındayız. Bu üretim sezonunun çiftçilerimiz için, ülkemiz için, Erdemli'miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." 

Etiketler: limon hasadı, limon fiyatı
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