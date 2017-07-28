Limak, Rusya'da 570 milyon dolarlık iş aldı

Limak, Rusya'nın Ufa şehrinde inşaat değeri toplam 34 milyar ruble (yaklaşık 570 milyon dolar) olan otoyol projesine ortak oldu.

Şirket açıklamasında otoyol projesi için kurulan Bashkir Concession Company (BCC) şirketine Rus şirketi VTB Capital ile ortak olan Limak, aynı zamanda işin müteahhitliğini de üstlenecek.

Otoyol inşaatının 4 yıl sürmesi hedeflenirken işletme süresi ise 25 yıl olacak. 12,5 kilometrelik otoyol projesi, 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşacak. Projenin içinde bin 250 metrelik bir tünel ve toplam uzunluğu 2 bin 600 metreyi bulan köprüler ve viyadükler bulunuyor.

Kapasitesi 22 bin 700 araç/gün olacak yol, Ufa şehrini doğu yönünden otobana bağlayacak.

Limak, yolun yapımını Rusya'da halihazırda Rostov Havalimanı'nda ortak olduğu Marashstroy firması ile birlikte gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, "Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız. Proje, mühendislik açısından oldukça ilgi çekici bir proje." ifadesini kullandı.

Projenin, Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden sonra Türk müteahhitlik şirketleri tarafından yapılacak en büyük iş olduğunu belirten Bacaksız, "Bu projenin hem yatırımının hem de işletmesinin şirketimize verilmesinin iki ülke ilişkilerini daha güçlendireceğine inanıyoruz. Gittiğimiz coğrafyalarda kalıcı olmayı hedefleyen bir firmayız. Bu yatırım, kamu-özel yatırım projesi olması açısından da Rusya’da uzun vadede kalıcı olduğumuzun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.