Libya'da petrol üretimi yükselişe geçti

Libya'da günlük petrol üretiminin 2014'ten bu yana ilk defa 769 bin varili aştığı bildirildi.

UMH'ye bağlı Libya Petrol Kurumu İdari İşler Başkanı Mustafa Sanaallah, yaptığı yazılı açıklamada, devlet gelirlerinde önemli bir artış elde etmek ve ülke ekonomisini kurtarmak için tek yol olan petrol üretiminin artırılmasına ilişkin planlarına işaret ederek, "Libya'daki günlük petrol üretimi 2016 Aralık ayından bu yana ilk defa 760 bin varili aştı." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da günlük petrol üretiminin son yıllarda 207 bin varile kadar gerilediği, ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu belirtiliyor.

Libya'da 40 yıl süren Muammer Kaddafi iktidarına son veren 2011'deki müdahalenin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasında çatışmalar baş göstermiş, emekli General Halife Hafter'in başlattığı darbe girişimini takip eden süreçte, ülkede biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve yönetim ortaya çıkmıştı.