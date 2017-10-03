Lahanada 100 bin ton rekolte beklentisi

Niğde'de, Merkez ve Bor ilçesi ile 13 köyde lahana hasadı başladı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, yaptığı açıklamada, geçen yıl Niğde'de 17 bin dekar alanda 92 bin ton civarında lahana üretildiğini ve Samsun'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Bu yıl ekim alanlarının arttığını belirten Baş, "Lahananın hasadı başladı ve devam ediyor. Bu yıl 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Fiyatları tane başı 1,5-2 lira arasında değişiyor. Ancak biz üreticimiz için kilogram başına fiyatlandırılmasını istiyoruz. Lahana ilimizde iddialı ürünler arasında." dedi.

Baş, üreticileri tek çatı altında toplamak amacıyla Lahana Üreticileri Birliği kurduklarını ifade ederek, "Üretim tekniklerinin daha revize edilmesi, üretim sahalarının arza ve talebe göre dengelenmesi, pazarlama sıkıntılarını tek elden çözülmesini de amaçlayarak birliğimizi kurduk." diye konuştu.

Lahana festivali yapacaklarını da aktaran Baş, amaçlarının Niğde'nin iddialı ürünlerinden lahananın Türkiye çapında tanıtılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Üretici Ferhat Altınöz ise verimden memnun olduğunu dile getirerek, "Bu sene dönüm başı beklentimiz 2 bin adet civarında. Lahanadan üretim açısından memnunuz ama pazarlama açısından biraz sıkıntı çekiyoruz. Şimdi turşu zamanı olduğu için biraz açıldı ve hızlanma oldu." ifadelerini kullandı.